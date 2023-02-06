عاطف رمضان



أصدرت وكيلة وزارة الأشغال العامة م. مي المسعد قرارا إداريا بتشكيل لجنة لاختيار الموظف المبادر، تتولى رئاستها، وكلفت الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية أحمد الصالح بأن يكون نائبا للرئيس، وعينت أعضاء في اللجنة مديرة العلاقات العامة أفراح السعيدي، والسكرتير الأول في إدارة العلاقات العامة رشيد شبيب الرشيدي، وستتولى فرح محمد المحمد منصب مقررة اللجنة.



وقد تفردت «الأشغال» عبر هذا القرار بخطوة إدارية جديدة، تستهدف الارتقاء بمستوى الجهد الإداري، وتحفيز التميز في الأداء والإبداع، والاختيار الأمثل للموظفين المبادرين، لتكريمهم بما يسهم في تحقيق طفرة في المستوى الأدائي للعاملين.



وبموجب القرار، فإن اللجنة ستتولى تحديد آلية اختيار الموظف المبادر، على أن تتضمن معايير عدة، من أهمها تحديد مدة بقاء الموظف بالوظيفة نفسها والقطاع نفسه، وكذلك الاتفاق على تحديد عدد سنوات حصول الموظف على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز، إلى جانب الاتفاق على تحديد عدد السنوات التي تمر على حصول المرشح على تكريم سابق، كما تشمل معايير آلية اختيار الموظف المبادر، الاتفاق على تحديد ضوابط التمييز للموظف المرشح، كأن يكون قدم دراسة أو عملا مميزا يحقق مصلحة العمل، أو قد يكون شارك ببحث في مجال العمل، وتم تداوله، أو شارك في ندوة أو مؤتمر أو غير ذلك من معاني التمييز.



وستضع اللجنة آلية تقديم المبادرات ومعايير الاختيار، وانتقاء الموظف المبادر، وتحديد المكافآت للفائزين وآليات التكريم.



ومنح القرار للجنة، وضع النظام المناسب لإنجاز أعمالها، ومواعيد انعقادها والاستعانة بمن تراه مناسبات من ذوي الخبرة والاختصاص، على ان تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس، وفترة عمل اللجنة لمدة 3 أشهر، ونصاب اجتماعاتها، يجب ألا يقل عن الأغلبية المطلقة وهو نصف الأعضاء يضاف اليهم عضو واحد، وحال غياب الرئيس، يحل محله نائب الرئيس.