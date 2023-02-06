بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات المقلقة للراحة.



وتضمن القرار إضافة 55 نشاطا جديدا مع اعتماد مسميات أنشطة مستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:



إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية.



تقديم خدمات الضيافة - مكتب في الأبنية التجارية.



تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية.



مركز جلسات التبريد الرياضي - محل في الأبنية التجارية على ألا تقل المساحة عن 100 متر مربع.



البيع بالتجزئة للثلج - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية.



البيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة - مكتب في الأبنية التجارية.



البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



إنتاج سائل البيض - يرخص من هيئة الصناعة بالمناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



هذا ويعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على الأنشطة التالية:



بيع آلات ومعدات المطابع - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) - محل في الأبنية التجارية.



تعليم الغوص - مكتب في الأبنية التجارية.



التدريب على الغوص - مكتب في الأبنية التجارية.



تدريب السباحة والغوص - مكتب في الأبنية التجارية.



إصلاح وصيانة المكائن الخاصة بالتعدين والتشييد وحقول النفط - مكتب في الأبنية التجارية.



سحب وجمع الزيوت المستعملة - يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



الأعمال الميكانيكية - مكتب في الأبنية التجارية.



البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والتخييم والقوارب والدراجات الهوائية - محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)، محل في الأبنية الاستثمارية.



البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية - محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)، محل في الأبنية الاستثمارية.



البيع بالتجزئة لمعدات التخييم - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)، محل في المناطق الاستثمارية.



النخيل وإنتاج التمور - يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم، يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



كسارة الصلبوخ - يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



وكلاء البيع بالتجزئة بالعمولة لقطع الدراجات النارية - مكتب في الأبنية التجارية.



تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية - مكتب في الأبنية التجارية.



حلبة للسيارات والدراجات الهوائية - محل في الأبنية التجارية على ألا تقل المساحة عن 100 متر مربع.



صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية - محل في الأبنية التجارية، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



أنشطة البريد السريع - مكتب في الأبنية التجارية، مكتب في الأبنية الاستثمارية.



معدات وأدوات الفروسية - محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



البيع بالتجزئة للملابس الشعبية.



مأكولات شعبية.



مخبز تنور.



مخبز فرن.



المقاهي الشعبية.



بيع النخي والباجيلا والكراعين والهريس والآش والجريش.



البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها.



إصلاح وتعديل الساعات وأجزائها.



عصائر ومرطبات.



البيع بالتجزئة للأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية المتنوعة.



البيع بالتجزئة للسجاد والبسط.



البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا.



البيع بالتجزئة للتمور.



حلويات جافة.



مطحنة ومحمصة بن صغيرة.



مكسرات.



البيع بالتجزئة لعبي وملافع السيدات.



البيع بالتجزئة للبشوت.



صيرفة.



البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات.



البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف.



بيع الأعشاب الطبية والطبيعية.



مكاتب تجارية (استيراد وتصدير، تجارة عامة، بيع الأسهم والسندات.. إلخ).



خدمات الاتصالات الحديثة - محل في الأبنية التجارية.



البيع بالتجزئة للمبيدات الحشرية الزراعية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم، محل في الأبنية التجارية.



توفير خدمات الحماية للمباني - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم، مكتب في الأبنية التجارية.



أنشطة الجر والمساعدة على الطرق - مكتب في الأبنية التجارية.



مصبغة - غسيل وكوي على البخار.



بيع وتصليح الأجهزة الكهربائية - البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية، إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية.



بيع وتصليع الأجهزة الإلكترونية - البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية، إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية.