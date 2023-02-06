ندى أبونصر



نظمت شركة «ولدن للتجارة العامة» بالكويت احتفالا لموظفيها بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها، وعشرين عاما على تأسيس المستوصف «الأوروبي الطبي»، وعشر سنوات على عيادة DMC، وذلك في فندق الشيراتون.



استهل الحفل بكلمة ألقاها مدير عام ومؤسس شركة «ولدن» د.فؤاد نقولا رحب فيها بالحضور، وعرض نبذة عن بداية تأسيس الشركة والتحديات التي واجهت فريق العمل مرورا بالنجاحات المتتالية والإنجازات، وكيف أثبتت موقعها الريادي في سوق عالم التجميل الجراحي والعلاجي.



وأشار د.نقولا إلى أن الاهتمام بالتجميل لم يعد مقصورا على فئات عمرية بعينها، أو جنس دون آخر، حيث أصبح الاهتمام بالتجميل لكل الأعمار. وقال: نحن نسعى جاهدين لنكون رواد السوق في صناعة العناية بالبشرة من خلال الاختيار الدقيق للتقنيات ولتوفير أعلى رضا العملاء لمتطلبات العناية بالبشرة المحددة في منطقتنا. نحن نستثمر بنشاط لتوفير منتجات التجميل والأجهزة الأكثر فاعلية. توفر أجهزة العناية بالبشرة لدينا أحدث التقنيات المتاحة لصناعة الرعاية الصحية مع هدفنا الأساسي المتمثل في السلامة والفعالية وأعلى مستوى من العملاء.



وأضاف نقولا قائلا: سر نجاحنا يكمن في العمل بروح واحدة فالعمل الجماعي هو القدرة على العمل معا برؤية مشتركة، ويمنحنا القدرة على توجيه الإنجازات الفردية باتجاه الأهداف الطموحة للشركة، وذلك هو الوقود الذي يسمح للناس العاديين بتحقيق نتائج غير عادية. نكون معا هذه هي البداية، والبقاء معا هو التقدم، والعمل معا هو النجاح. الإنجازات المنظمة هي نتائج جهد مشترك لكل فرد فيها وأنا فخور بكل فرد يعمل في الشركة كما تخلل الحفل تكريم د.أمنية أحمد عبدالغني، والمدير الطبي للعيادات د.إسلام طه، ود.حسام عبد الجواد، ود.نادية أحمد عبدالعال.



وفي الختام، أعرب د.فؤاد نقولا عن سعادته بمضي ثلاثين عاما على تأسيس الشركة وتطورها المستمر وانتشارها في لبنان وسورية ودبي والسعودية ومصر. وقال: نحن اليوم نحتفل معا بهذه المناسبة التي نحتفي فيها برحلة استمرت على مدى أكثر من ربع قرن حققنا خلالها الأهداف التي نرغب بجانب أننا نعمل بهمة وعزيمة وإصرار لمواصلة مسيرة العطاء بجهود جميع العاملين بالشركة وإصرارهم ومحبتهم لبعض بروح الفريق الواحد.