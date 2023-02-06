تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها لإقامة دورة جديدة لمعرض «الغذاء والأواني الرمضاني» المقررة إقامته على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 9 إلى 22 من شهر مارس المقبل، حيث تم استغلال وحجز 80% من مساحة المعرض من قبل الشركات المشاركة منها المحلية والأجنبية ووكالات العلامات التجارية العالمية.



وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح صحافي إن استغلال وحجز المساحات بوقت زمني قصير دلالة على نجاح ومكانة وسمعة المعرض باعتباره منصة يتواجد فيها جميع العارضين المحليين والدوليين من الشركات والموردين والمستثمرين.



ودعت الدهيم إلى الإسراع في تأكيد حجوزات الشركات المتبقية وتأكيد حجوزاتهم بالمعرض في صالتي (5 و6) قبل نفاد المساحات المخصصة، مؤكدة أن الانضمام لمعرض (الغذاء والأواني الرمضاني) فرصة للشركات للتواصل مع رواد المجال في صناعة الأغذية ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات الصناعية في المجال فضلا عن توسيع قاعدة العملاء محليا وإقليميا. وأشارت إلى استمرار الشركة في استقبال طلبات الشركات الراغبة للمشاركة في (الغذاء والأواني الرمضاني) والذي يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية، حيث تم تأكيد مشاركة عدة شركات من مختلف الدول للمشاركة وخلق فرص جديدة للتفاعل والنمو تحت سقف واحد.



وأضافت الدهيم أن مسؤولي الشركات في المعرض أكدوا أهمية الحدث خلال مشاركتهم السابقة في السنوات الماضية عبر توفيره أجواء وعروضا مميزة علاوة على توقيته المناسب خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ما يجعله من أكثر المعارض ترويجا للمنتجات الغذائية في البلاد. وأفادت بأن مسؤولي شركة معرض الكويت الدولي يسعون دائما الى تقديم معارض عالية الجودة وتزويد العارضين بمنصة فعالة بمعايير عالية لتمكين الشركات المشاركة في المعارض من الوصول الى غايتهم وتحقيق أهدافهم مع تلبية الاحتياجات الرئيسية للجماهير.