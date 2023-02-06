استقبلت جامعة الكويت أمس الأحد نحو 42 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين بالدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2022، في ظل استعدادات كاملة من قبل الهيئات الإدارية والأكاديمية والفنية مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي. وقام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس بزيارة الكليات العلمية والإنسانية في مدينة صباح السالم الجامعية برفقة الأمين العام بالإنابة أ.د.فايز منشر الظفيري، للاطلاع على استعدادات الكليات ببدء الفصل الدراسي الثاني والتأكد من سلامة سير العملية التعليمية.



كلية الآداب



وكان عميد كلية الآداب بالإنابة د.عبدالهادي العجمي، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الكلية، في استقبال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس، والأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري، مرحبين بهذه الزيارة الودية التي تملؤها أجواء التفاؤل، وهي أولى الكليات التي تشرفت بهذه الزيارة، وتم تبادل التبريكات في مناسبة الفصل الدراسي الجديد.



وبدوره، أشاد د.الرشيدي بكلية الآداب وبأعضائها المميزين وبجودة مخرجاتها وبتخصصاتها المتنوعة التي من شأنها سد الفجوات في الجوانب المعرفية في الكلية، ولافتا إلى أهمية التعاون المثمر بين الكليات والإدارة الجامعية للارتقاء بالعملية التعليمية، حيث إن هذا التعاون يصب في مصلحة الطالب بالمقام الأول.



كلية التربية



وشملت الجولة زيارة كلية التربية وتقدم عميد الكلية بالإنابة د.فايز الظفيري، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، باستقبال مدير الجامعة بالإنابة في هذه الزيارة للوقوف على متطلبات المرحلة للنهوض بجامعة الكويت. وذكر د.الرشيدي أن السبب الأول في جودة المخرجات في كلية التربية التي هي من أهم الكليات في الجامعة هو تميز أعضاء هيئة التدريس، لما يملكونه من علوم ومعارف أسهمت في تخريج كوكبة مميزة من الطلبة تضاهي هذه المباني العمرانية الفائقة الجمال. مشيرا إلى أن التطلعات أكبر من التحديات وأن الإدارة الجامعية على أتم الاستعداد لتوفير وتسهيل جميع الخدمات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية.



كلية العلوم الإدارية



كما استقبل عميد كلية العلوم الإدارية بالإنابة د.عادل الوقيان برفقة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، مدير الجامعة بالإنابة أ.د.فهد الدبيس والأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري في زيارته الودية أثناء تفقده لكليات الجامعة في أول يوم دراسي من الفصل الثاني للعام الجامعي 2023/2022.



وأعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس عن سعادته بهذه الجولة وبزيارة كلية العلوم الإدارية لما لها من أهمية كبيرة في إثراء سوق العمل الكويتي وبالأخص القطاع الخاص الذي يولي اهتماما بالجودة، مشيرا إلى أن جميع الأنظمة في القطاعات الحكومية والخاصة تحتاج إلى إدارة وهي بحاجة ماسة لمخرجات عالية الكفاءة والجودة من هذه الكلية التي يحتاجها المجتمع ككل، متمنيا التوفيق للجميع ومتطلعا للمزيد من العمل والجد والاجتهاد في هذه المرحلة.



كلية العلوم الحياتية



كما زار مدير جامعة الكويت بالإنابة خلال الجولة كلية العلوم الحياتية وكلية الصحة العامة، وكان في استقباله عميد كلية العلوم الحياتية بالإنابة د.نواف الهاجري، وعميد كلية الصحة العامة بالإنابة د.سليمان الخضاري والعمداء المساعدون للكليتين ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأعرب أ.د.الدبيس عن سعادته وفخره بهذه الزيارة الودية التي جاءت تقديرا للعلم والعلماء، مثنيا على كلتا الكليتين في جهودهما الواضحة ومتطلعا للمزيد من العطاء لهذه المؤسسة الوطنية العريقة.



كلية العلوم



وخلال الجولة استقبل عميد كلية العلوم بالإنابة د.محمد بن سبت والعمداء المساعدين ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مدير الجامعة بالإنابة والأمين العام بالإنابة.



وقد أثنى د.فهد الدبيس على كلية العلوم، معتبرا أنها هي أساس جامعة الكويت، مبينا أن المعايير في الكلية هي معايير منضبطة جدا، فضلا عن كونها تتحمل أعباء القبول مما يثقل كاهل المقررات في المستويات الأولى، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات في الدولة لديها تطلعات ولديها معوقات تعيق تحقيقها، مؤكدا أن الإدارة الجامعية لن تتوانى عن أداء دورها لتجاوز أي عقبات.



كلية الهندسة



وفي ختام الجولة كانت الزيارة إلى كلية الهندسة والبترول وكان في استقبال د.الدبيس، عميد الكلية بالإنابة د.عايد سلمان والعمداء المساعدون والإداريون وأعضاء هيئة التدريس.



وأفاد د.فهد الدبيس بأن مخرجات كلية الهندسة مميزة بشهادة سوق العمل، علاوة على أن كلية الهندسة والبترول هي من أفضل الكليات التي تتبع الأنظمة العالمية في التدريس، مثنيا على مركز التدريب الهندسي والخريجين لدوره في عرض المشاريع الهندسية التي تثري الكويت في كل فصل دراسي، متمنيا التوفيق والسداد للجميع، ومؤكدا أهمية التعاون المثمر لما يصب في مصلحة التعليم في الكويت.