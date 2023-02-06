عبدالعزيز الفضلي



عاد طلبة المدارس بمراحلها المختلفة أمس إلى مقاعد الدراسة مدشنين الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة نصف السنة، حيث انتظموا في دوامهم وسط استعدادات وجاهزية تامة قامت بها وزارة التربية بالتعاون مع مناطقها التعليمية، وشهد اليوم الأول توزيع الكتب على الطلبة وفق خطة وضعتها الإدارات المدرسية. وقال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية حمد السعيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الأمور سارت في اليوم الأول من الدوام على ما يرام ولم نواجه ولله الحمد أي مشكلة، مشيرا إلى أن الطلبة باشروا دوامهم مع هيئاتنا التعليمية بكل همة ونشاط.



وأوضح السعيد انه تم توزيع الكتب على طلبة المدارس بمراحلها المختلفة، مشيدا في الوقت نفسه بالإدارات المدرسية في اداء مهامها على اكمل وجه.



وأضاف أننا حريصون على توفير افضل الأجواء لأبنائنا الطلبة ليتلقوا تعليمهم وفق برنامجهم الزمني المعد لذلك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يكثفوا جهودهم في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق الهدف المطلوب.



من جانبه، قال مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي لـ «الأنباء» اننا سعداء بالعودة للدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، مشيرا الى ان هناك 161 مدرسة بمنطقة الفروانية التعليمية استقبلت أكثر من 81 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية وسط اجواء هيئتها المنطقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية وبمتابعة دقيقة من قبل وزير التربية د.حمد العدواني والوكيل أسامة السلطان.



وذكر العجمي أنه بالإضافة إلى الطلبة باشر أيضا ما يقرب من 23 ألف عضو من هيئة تعليمية وإدارية أعمالهم أمس بهمة ونشاط، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في خدمة ابنائنا والعملية التعليمية.