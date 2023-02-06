

حقق أضخم 10 منتجين للغاز الطبيعي في العالمي إيرادات بلغت نحو 2.22 تريليون دولار، فيما بلغ حجم إنتاجهم من الغاز نحو 41.2 تريليون قدم مكعبة خلال عام 2021، وذلك وفقا لبيانات موقع «إنفستوبيديا» الأميركي.



وقد حققت شركة سينوبك الصينية الإيرادات الأعلى بنحو 383.7 مليار دولار، وذلك بحجم إنتاج بلغ 1.2 تريليون قدم مكعبة، وقد تضمنت قائمة أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي في العالم 3 شركات روسية، و3 شركات أميركية، وشركتان من الصين، وشركة من فرنسا ومثلها من هولندا.. وفيما يلي تفاصيل القائمة:



1- غازبروم (روسيا)



شركة غازبروم الروسية هي شركة طاقة مملوكة للدولة. وكانت أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا والعالم في عام 2021. وتهيمن غازبروم على صناعة الغاز الطبيعي في روسيا، وتنتج وحدها أكثر من ثلثي الإنتاج الإجمالي الروسي، وتصنف في المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في روسيا.



وكانت الشركة مسؤولة عن إنتاج 515.6 مليار متر مكعب، أي 18.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وبلغت عائدات الشركة 137.71 مليار دولار في عام 2021.



2- الشركة الوطنية الصينية للنفط (الصين)



شركة البترول الوطنية الصينية هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الصين. وقد سجلت إنتاج حوالي 4.4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2021. وقد شمل هذا الرقم كلا الإنتاجين المحلي والأجنبي.



وتجري الشركة أيضا عمليات إنتاج ضخمة للنفط والبتروكيماويات وتسويق النفط والغاز. وقد أعلنت عن إيرادات بقيمة 366 مليار دولار في عام 2021.



3- سينوبك (الصين)



هي شركة صينية وقد أنتجت ما يقرب من 1.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2021. وتركز الشركة على التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما، بالإضافة إلى أنشطة التخزين والتسليم.



وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، فضلا عن كونها أكبر شركة تكرير في العالم وواحدة من الشركات الرائدة في الإنتاج الكيميائي العالمي. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات حوالي 383.72 مليار دولار في عام 2021.



4- إكسون موبيل (الولايات المتحدة)



أنتجت إكسون موبيل مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا في عام 2021، وهو ما يترجم إلى حوالي 3.1 تريليونات قدم مكعبة لهذا العام.



تجري الشركة أنشطة المنبع في 39 دولة مختلفة، بينما تدير عمليات النفط والغاز الطبيعي التقليدية في 17 شركة. وقد بلغت إيرادات الشركة 285.64 مليار دولار في عام 2021.



5- بي بي (الولايات المتحدة)



عرفت في السابق باسم «بريتيش بتروليوم» هي شركة عالمية عملاقة في مجال الطاقة ومقرها لندن ولديها عمليات واسعة تمتد على طول سلسلة إمداد النفط والغاز.



وسجلت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 7.9 مليارات قدم مكعبة في اليوم أو ما مجموعه 2.9 تريليون في عام 2021. حققت الشركة عائدات في 2021 بقيمة 164.19 مليار دولار.



وتدير بي بي مواقع إنتاج الغاز الطبيعي الرئيسية في جميع أنحاء العالم، من الأميركتين إلى الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا. كما أن لديها عمليات استكشاف وإنتاج النفط في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أعمال البتروكيماويات وزيوت التشحيم والبنزين بالتجزئة.



6- شيفرون (الولايات المتحدة)

واحدة من الشركات المدمجة العملاقة الأميركية، كانت تنتج 7 مليارات قدم مكعبة تقريبا من الغاز الطبيعي بشكل يومي خلال عام 2021. وهذا يترجم إلى ما يزيد قليلا على 2.8 تريليون قدم مكعبة للعام بأكمله.



وتدير الشركة حقول غاز طبيعي رئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع في آسيا وأستراليا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية. وقد سجلت شركة شيفرون إيرادات بلغت 155.6 مليار دولار أميركي في عام 2021.



7- دوتش شل (هولندا)



أعلنت شركة دوتش شل، المعروفة أيضا باسم شل جلوبال، عن إنتاج 2.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2021، ويأتي الجزء الأكبر من آسيا. بلغت إيرادات الشركة 272.66 مليار دولار وصافي الدخل 20.63 مليار دولار في عام 2021.



لا ينحصر مجال عملها في الغاز فقط، بل تجري الشركة أنشطة إنتاج النفط الخام واستكشافه على نطاق واسع، إضافة إلى عمليات المصب المتعلقة بمصافي النفط ومعامل البتروكيماويات ومحطات الخدمة بالتجزئة. يقع مقر رويال دوتش شل في هولندا مع أنها تأسست في المملكة المتحدة.



8- توتال إنيرجي (فرنسا)

هي شركة غاز ونفط فرنسية متكاملة - شركة النفط أو الغاز المتكاملة هي شركة تجري عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع، بخلاف الشركات التي تختص بجزء واحد فقط من السلسلة ـ تجري عمليات المصب والمنبع حول العالم.



وفي عام 2021، أنتجت الشركة 7.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا أو 2.6 تريليون قدم مكعبة للسنة. يقع الجزء الأكبر من احتياطيات توتال الهيدروكربونية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.



9- روسنفت (روسيا)



هي شركة نفط روسية مملوكة للدولة وتشارك في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها. في عام 2021، أنتجت الشركة ما يقرب من 2.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وحققت إيرادات بقيمة 122.65 مليار دولار في عام 2021.



10- لوك أويل (روسيا)



هي شركة روسية أخرى في القائمة، وتستخرج الشركة وتكرر النفط والغاز الطبيعي بشكل أساسي من غرب سيبيريا، وأنتجت الشركة 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال 2021، وحققت إيرادات بلغت 131.6 مليار دولار في عام 2021.