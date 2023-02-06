التويجري: «Nomo» مستمر في ترك بصمته وإحداث فارق في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي



أعلن Nomo Bank البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن إطلاق منتج التمويل العقاري والذي سيتيح لجميع عملائه في منطقة الشرق الأوسط امتلاك عقار في المملكة المتحدة في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول تمويل العقارات.



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري: «هذه الخطوة تأتي كإضافة جديدة لتطوير مجموعة حلول الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها Nomo Bank بما يتماشى مع متطلبات عملاءه وتزويدهم بأحدث الخدمات التقنية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات أعلى لمستويات الحماية والأمان».



وأوضح التويجري ان منتج التمويل العقاري المتاح حاليا من بنك Nomo يعد فرصة استثمارية مميزة لعملائنا المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أحلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.



وأضاف أن المنتج المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية يعد نقلة نوعية نجحنا من خلالها في تحدي الصعوبات بين الكيفية في الجمع بين مبادئ الشريعة في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي لإحداث فرق واضح في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يشهد قفزة تجاوزت قيمته 1.7 تريليون دولار.



التمويل العقاري عبر تطبيق Nomo



وأوضح التويجري انه لم يعد صعبا الحصول على تمويل عقاري، مع Nomo يمكن للراغب في شراء عقار في المملكة المتحدة فتح حساب مصرفي في المملكة المتحدة من خلال Nomo ومن خلال مجموعة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق.



وحـــول الـعـمـــــلاء المستفيدين من هذا المنتج، لفت التويجري الى ان عملاء Nomo في الشرق الأوسط من الكويت والإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاستفادة الآن من المنتج وقريبا يكون متاحا لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد تعزيز استراتيجية البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية مع منح العملاء القدرة على إدارة مدخراتهم بسهولة ويسر.



وأشار إلى أن بنك Nomo منذ انطلاقته يشهد نموا متواصلا سواء من حيث عدد العملاء أو من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالا كبيرا.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أندرو بول: «من المعروف ان هناك قاعدة عملاء مميزة وكبيرة من عملاء الشرق الأوسط ممن يتطلعون إلى امتلاك عقار في المملكة المتحدة، وهنا يأتي دورنا في بنك Nomo محاولين الوصول لهم وتوفير هذه الخدمة من خلال تقنية وآلية سريعة تتيح لهم الحصول على تمويل عقاري ومن ثم إجراء عملية شراء سهلة وسريعة».