القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني (2022 / 2023) في كل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني (202٢/202٣) بكل المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي (202٢/202٣)، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدة جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.