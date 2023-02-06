القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأعمال الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب وللدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الصحافة والقارئ العربي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب، وذلك برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحافيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحافيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخرا، مؤكدا دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحافيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي.



ومن جانبهم، أعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم والتهنئة بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين إلى تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي، ودورها السياسي الراشد والمسؤول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية، حيث أشار الرئيس إلى أن الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحافي على الجانب الآخر، وعلى النحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدا أن الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب.



كما تطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها، ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.



وفي ذلك الإطار، أكد الرئيس أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية.



وتناول اللقاء أيضا تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، حيث أكد الرئيس أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة، ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، لاسيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي.

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لشريف إسماعيل: الراحل أحد الرموز الوطنية



القاهرة - خديجة حمودة





الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لمساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس الوزراء السابق الراحل شريف اسماعيل

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع جثمان مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس الوزراء السابق م. شريف إسماعيل، الذي وافته المنية أمس الاول.



وأقيمت جنازة م. شريف إسماعيل بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمنطقة المراسم العسكرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس مجلس النواب د. حنفي جبالي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة



وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيرا إلى أن م. شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نعى أمس الاول م. شريف إسماعيل، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق م. شريف إسماعيل. لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة. لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص».





الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم واجب العزاء في مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس الوزراء السابق الراحل شريف اسماعيل

يذكر أن م. شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو عام 1955، وتخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس. وعمل عقب تخرجه مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل»، وبدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.



وشغل المناصب التالية: وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.



٭ رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.



٭ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.



٭ وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 حتى 18 سبتمبر 2015.



٭ رئيس مجلس الوزراء منذ 19 سبتمبر2015 حتى 5 يونيو2018.



٭ مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 218.