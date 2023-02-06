

فشل المنتخب الجزائري في حصد لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، بعدما خسر في المباراة النهائية 4-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) السبت على ملعب «نيلسون مانديلا» في براقي بضواحي العاصمة الجزائرية أمام أكثر من 40 ألف متفرج.

وجمعت السنغال اللقبين القاريين بعدما كان منتخبها الأول بقيادة ساديو ماني قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح قبل نحو عام.

وهذا اللقب الأول للمنتخب السنغالي، الذي أوقف الهيمنة المغربية على اللقب بعدما توج «أسود الأطلس» بالنسختين السابقتين (2018 و2020)، كما توجت الكونغو الديموقراطية في نسختين أيضا (2009 و2016) وتونس (2011) وليبيا (2014). وسبق اللقاء حفل ختام مميز دام 20 دقيقة بمشاركة فنانين جزائريين وأفارقة، تخللته مؤثرات ضوئية وألعاب نارية.

وجاءت المباراة عقيمة إذ تحفظ الفريقان دفاعيا على نحو مبالغ فيه، وتفوق منتخب «أسود التيرانغا» فنيا في النصف الأول من اللقاء، إذ كان الضيوف الأفضل انتشارا والأكثر استحواذا، إلا أنهم لم يجدوا المنفذ نحو مرمى الحارس ألكسيس قندوز، حيث كان دفاع «الخضر» يقظا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. وابتسمت ركلات الترجيح للسنغال على حساب الجزائر البلد المضيف.