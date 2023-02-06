

هادي العنزي



حاز مرشح اتحاد كرة السلة ثامر الشنفا تزكية الجمعية العمومية للاتحادات الخليجية لأمانة الصندوق في اللجنة التنسيقية الآسيوية خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في دبي بحضور أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اللبناني هاكوب خاجريان. وانتخبت الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري محمد المغيصيب رئيسا للجنة بعد حصوله على 4 أصوات مقابل 3 لمرشح الاتحاد البحريني محمد العجمي، كما حصل العماني ربيع الزهري على منصب نائب الرئيس بالتزكية، وجاء القطري سعدون الكواري أمينا للسر بالتزكية أيضا.



إلى ذلك، حصل رئيس الاتحاد السعودي أيضا د.غسان طاشكندي على تزكية الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، بعدما تنازل مرشح الاتحاد الإماراتي ناصر الفردان قبل اجراء الانتخابات.



جدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية الآسيوية ستمثل الاتحاد الآسيوي في الإشراف على جميع بطولات الخليج، وجميع الأمور الخاصة باللعبة في منطقة الخليج العربي، باعتبار ان بطولات الخليج معترف بها من الاتحاد الآسيوي.