

توج فارس نادي المسايل والمنتخب الكويتي لفروسية قفز الحواجز عبدالله العوضي بلقب بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز «فئة 3 نجوم» التي اختتمت أمس الأول على مضمار مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان بمشاركات منتخبات الكويت وألمانيا وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا والأردن وبريطانيا، وبلغ مجموع جوائزها 56 ألف دينار.



وحضر فعاليات البطولة رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، فيما قام بتتويج الأبطال رئيس الاتحاد الكويتي مسعود حيات ورئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء الرومي والمدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية رئيس المجموعة الإقليمية الرابعة عضو الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد الجاسم.



وأكد الشيخ فهد الناصر أن الكويت نجحت في تنظيم بطولة دولية مؤهلة إلى كأس العالم، كما بارك للاتحاد الكويتي وفرسان المنتخب الوطني، فوز العوضي بلقب البطولة بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان، كما أوضح مسعود حيات أن مجلس الإدارة يعمل دائما على النهوض برياضة الفروسية ومواصلة تنظيم البطولات الدولية بصورة سنوية وتطوير الدوري المحلي بما يخدم الفرسان ويطور من مستواهم.



بدروه، قال الفارس عبدالله العوضي: «خططت لمواصله تخطي الحواجز دون نقاط جزاء في جولة التمايز وكسر رقم البطل الألماني وبالفعل نجحت في تحقيق أسرع الأزمنة وحققت جولة نظيفة وحصد اللقب».