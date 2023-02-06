

عبدالحميد الخطيب



كشف المطرب الشعبي القدير سلمان العماري انه لا يسمع الأغاني الحالية ولا يتابع الساحة الغنائية، وقال: اليوم أنا بعيد عن الساحة الغنائية نهائيا، حتى أصدقائي «ما لهم شغل بالفن»، وهذه ليست انعزالية لكن طبيعة حياتي أصبحت هكذا، فأنا إنسان هاو، أحب الطرب، واستانس بالغناء في الوقت الذي ارغب فيه بذلك.



وأضاف العماري: يوجد في الكويت شباب كثيرون لديهم الموهبة بالغناء الشعبي، ورغم أنني بعيد كما ذكرت عن الساحة، لكن من باب المسؤولية لا أبخل عليهم بالمساعدة والنصيحة اذا طلبوا مني، مستدركا: الفن الشعبي يعكس ثقافة المجتمع الكويتي وشخصيتنا الفنية، والحفاظ عليه مسؤولية كبيرة، وهناك تراث اندثر ونسي ولم يعد يغنى مثل «الخماري».



واستطرد: «الخماري» فن خاص بالكويتيين فقط من كلام وألحان وأصوات، فن كويتي أصلي، «ومو كل واحد يقدر يغنيه، او كل من يقدر يرقص عليه» لأنه صعب، وصعوبته في إيقاعه، نحن نقدمه لتذكير الناس فيه، لكن لا نستطيع ان نصل الى احاسيس وشجن من كانوا يتغنون به من المطربين الرواد، مشيرا خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» الى أن هذا الفن لا مرتبط بالتعبير عن المشاعر اكثر من الصوت الحلو.