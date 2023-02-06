تعتزم أسرة بريطانية، كان أسلافها يملكون عبيدا، في القرن التاسع عشر، الاعتذار لشعب جزيرة غرينادا في بحر الكاريبي ودفع تعويضات.



وقالت واحدة من أفراد الأسرة، وهي مراسلة بهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن أسرة تريفيليان، ستعتذر عن «الدور الذي اضطلع به أسلافنا، في الاستعباد بجزيرة غرينادا»، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أمس الأحد.

وكان لدى الأسرة أكثر من ألف عبد هناك، في القرن التاسع عشر وكانت تملك ست مزارع سكر، طبقا للـ(بي.بي.سي).

وذكرت الصحافية الإخبارية في (بي.بي.سي)، لورا تريفيليان، التي تقيم في الولايات المتحدة في تغريدة لها على موقع تويتر إن «أسرة تريفيليان تعتذر لشعب غرينادا، عن الدور الذي اضطلع به أسلافنا، في الاستعباد، بالجزيرة وستشارك في دفع تعويضات».

وذكرت «بي.بي.سي» أن الأسرة تعتزم التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه استرليني لإقامة صندوق مجتمعي للتنمية الاقتصادية في الجزيرة.