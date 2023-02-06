قتل متزلجان خرجا من الحلبة المخصصة للتزلج السبت في كانتون غراوبوندن جنوب شرق سويسرا، على ما أفادت الشرطة.



وأشارت الشرطة في بيان إلى أن متزلجا ثالثا من المجموعة جرفه الانهيار الثلجي الذي وقع فوق المتزلجين، إلا أنه تمكن من النجاة.



وأوضحت الشرطة أن القتيلين هما امرأة تبلغ 56 عاما ورجل في الـ 52 من عمره.



ولفتت إلى أن كمية كبيرة من الثلوج غمرت الضحيتين فيما رصد عناصر الإنقاذ مقتلهما.



وذكرت الشرطة أنه تعين وقف عملية الإنقاذ بسبب ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية، ثم جرى استئنافها بعد الظهر.



وكان خمسة أشخاص قضوا جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، ما دفع المسؤولين في الدولتين إلى التحذير السبت من المخاطر التي يشكلها الغطاء الثلجي غير المستقر.



في سياق قريب، تسبب التساقط الكثيف للثلوج، في وقوع حوادث وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، في سلوفاكيا والتشيك وبولندا، حيث لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حوادث مرتبطة بالطقس السيئ السبت.



وفي مدينة سيسيتش، الواقعة بالقرب من الحدود الجنوبية لپولندا مع سلوفاكيا، لقيت سيدة مسنة مصرعها، إثر سقوط شجرة خلال هبوب عاصفة، وتسببت في أضرار بالغة بمنزل السيدة، كما لقيت سيدة أخرى مصرعها بالقرب من ميناء جدانسك الشمالي في پولندا جراء اصطدام سيارتها بشجرة.