دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن قطاع الشؤون الإدارية رفع أسماء مستحقي الترقية بالاختيار إلى وكيل الوزارة بالتكليف م.مطلق العتيبي لاعتمادها تمهيدا للإعلان عنها قريبا.



وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن مشكلة تواجه الوزارة حاليا في عدم قابلية أنظمة ديوان الخدمة المدنية إدخال معايير التقييم الخاصة بالبصمة بالشكل المطلوب، والمعنية باعتماد تقاييم الموظفين للسنة المالية الماضية 2022، وذلك تمهيدا لإقرار مكافأة الأعمال الممتازة.



وأوضحت المصادر أن عدم قابلية أنظمة الديوان وبطئها يؤثران على خطط الوزارة الخاصة بموظفيها، حيث كانت تطمح في الانتهاء من تقاييم جميع موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف قبل نهاية فبراير الجاري، بحيث تكون المكافأة في حسابات المستحقين مع بداية شهر رمضان المبارك أو مع عيد الفطر.



ولفتت إلى أن تطبيق التقييم وفق بصمة الدوام يواجه مشكلة حاليا خاصة في الفترة الخاصة بدوام رمضان الماضي، إذ كانت قرارات الديوان تنص على بدء الدوام من الساعة العاشرة صباحا بدلا من السابعة كما هو معتاد إلا أنه عند التقييم فإن نظام الديوان يحتسب لكثير من الموظفين تأخير 3 ساعات خلال شهر رمضان على اعتبار أن الدوام من السابعة، بينما يحتسب الدوام لآخرين من زملائهم في نفس القسم والقطاع من العاشرة.



ولفتت إلى أن الوزارة خاطبت الديوان لتدارك المشكلة منذ 3 أشهر وكررت ذلك عدة مرات، وسبق ان اجتمعت مع مسؤولي الديوان لمعالجة هذه الثغرات دون جدوى.



وتوقعت المصادر أن يؤدي تطبيق البصمة في خفض مستحقي «الممتازة» في الوزارة بنسبة كبيرة مقارنة بمن حصلوا عليها العام الماضي.