أحمد مغربي



قالت مصادر لـ «الأنباء» ان شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين بقيمة 18 مليون دينار، وطلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة النظر في طلبات الترسية.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طلب شركة نفط الكويت ترسية مناقصة توفير خدمات الإصلاح والتجديد لمرافق الإنتاج في جنوب وشرق الكويت على شركة الهندسة الميكانيكية للمقاولات (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 13.2 مليون دينار.



وطلب الجهاز تأجيل البت في ترسية مناقصة تقديم خدمات المراقبة الداخلية لتآكل المعادن بمبلغ إجمالي قدره 4.8 ملايين دينار، حيث قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لحين تجديد التأمين الأولي خلال 10 أيام.



إلى ذلك، طلبت شركة نفط الكويت التمديد الثالث لعقد تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وصلاح الآبار المبرم مع الشركة الكويتية للحفريات لمدة ستة أشهر على أساس شهرا بشهر بتكلفة إضافية على قيمة العقد بمبلغ إجمالي قدره 735 ألف دينار بالإضافة إلى استخدام مبلغ إجمالي قدره 210 آلاف دينار من المبلغ الاحتياطي ليصبح المبلغ الإجمالي 946 ألف دينار، وقرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم ويحال للإدارة القانونية للدراسة والإفادة.