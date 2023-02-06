تراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات الإنتاج.. يهويان بإيرادات النفط الخام إلى 11 مليار دينار

1.2 مليار دينار إيرادات «المحفظة الاستثمارية» خلال السنة المالية المقبلة بارتفاع 689.2 مليوناً

61.4 مليار دينار إيرادات فعلية حققتها «البترول» في 3 سنوات.. مقابل مصروفات بـ 59.6 ملياراً

163 مليون دينار مخصصات احترازية.. و2.8 مليار دينار مصروفات مستردة من الدولة



أحمد مغربي



كشفت مصادر مالية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي المقبل 2023/2024 شهدت عددا من المتغيرات الرئيسية تمثلت في انخفاض الإيرادات والمصروفات، وذلك تماشيا مع تراجع أسعار النفط في الميزانية الجديدة والذي قدرته الدولة عند 70 دولارا وبعجز مالي يصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار، مقارنة بسعر برميل يبلغ 80 دولارا خلال السنة المالية الحالية 2022/2023.



وبطبيعة الحال انعكست أرقام الميزانية العامة للدولة على ميزانية القطاع النفطي والذي شهد تراجعا في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 25.8 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 مقارنة بإيرادات مقدرة للعام المالي الحالي عند 29.2 مليار دينار أي بتراجع قدره 4 مليارات دينار.



وفي المقابل، شهدت مصروفات «مؤسسة البترول» تراجعا كبيرا بلغ 4.2 مليارات دينار وذلك عند إجمالي مصروفات يبلغ 24.1 مليار دينار خلال الميزانية المقبلة مقارنة بمصروفات معتمدة للعام المالي الحالي عند 27.8 مليار دينار.



ووفقا لأرقام ميزانية «مؤسسة البترول» الجديدة والتي ستبدأ في شهر أبريل المقبل، فإن التكاليف المباشرة المتغيرة للمصروفات بلغت 22.1 مليار دينار بانخفاض يناهز 4 مليارات دينار مقارنة بـ 26 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، أما مصروفات التشغيل فشهدت زيادة بنحو 433.1 مليون دينار لتبلغ 4.7 مليارات دينار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بمصروفات تشغيل تبلغ 4.28 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي.



كما شهدت المصروفات المستردة من الدولة ارتفاعا لتبلغ 2.8 مليار دينار مقارنة بـ 2.5 مليار دينار، وحجزت «البترول» مخصصات بقيمة 163 مليون دينار مقارنة بـ 81 مليون دينار.



وفي تفاصيل إيرادات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية المقبلة فإن إيرادات النفط الخام تقدر بقيمة 11 مليار دينار وذلك بتراجع كبير عن العام المالي الحالي والذي قدرت فيه البترول إيرادات النفط الخام بقيمة 14.4 مليار دينار، أي بتراجع يبلغ 3.7 مليارات دينار، وشهدت المنتجات البترولية تراجعا بقيمة 209 ملايين دينار لتبلغ 11.3 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بنحو 11.5 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية. أما إيرادات الغاز والغازات المسالة فتبلغ إيراداتها نحو 2.1 مليار دينار، وذلك بانخفاض عن السنة المالية الحالية بقيمة 458.3 مليون دينار.



وفي مقابل ذلك تتوقع ميزانية «البترول» أن يرتفع عائد محفظة الاستثمار والمسجلة في الميزانية تحت بند «إيرادات أخرى» لتبلغ 1.24 مليار دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 553 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرها 689.2 مليون دينار، ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع الفائدة الأميركية وتحسن مناخ الاستثمار العالمي وعوائد السندات والأسواق العالمية.



إيرادات فعلية



وتظهر بيانات «مؤسسة البترول» أن الإيرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال 3 سنوات مالية هي 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022 بلغت 61.4 مليار دينار، ويتضح أن إيرادات النفط الخام تشكل الإيراد الأكبر لمؤسسة البترول حيث بلغت ايراداته نحو 39.7 مليار دينار، تلتها إيرادات المنتجات البترولية بقيمة 14.5 مليار دينار، فيما حققت المحفظة المالية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والتي تسجل في الميزانية العامة للمؤسسة تحت إيرادات أخرى فإنها حققت إيرادات فعلية في السنوات الثلاث الماضية بلغت مليار دينار. وتكشف بيانات «البترول» عن أن مصروفاتها الفعلية خلال السنوات الثلاث الماضية 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022 قد بلغت 59.6 مليار دينار.



نتائج الأعمال



وإجمالا، قدرت مؤسسة البترول الكويتية تحقيق أرباح صافية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1.69 مليار دينار، حيث تقدر الإيرادات بقيمة 25.59 مليار دينار، مع مصروفات تبلغ 24.19 مليار دينار.



تجدر الإشارة إلى أن أسس تقدير الإيرادات النفطية للميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2023/2024 تم بناؤه على أساس حجم إنتاج منخفض يبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاج يبلغ 2.730 مليون برميل خلال السنة المالية الحالية، بسعر برميل يقدر بـ 70 دولارا مقارنة بسعر برميل يبلغ 80 دولارا خلال السنة الحالية، وسعر صرف 304 فلوس للدولار بواقع 365 يوما في السنة وتبلغ إيرادات الغاز 297.3 مليون دينار مقارنة بـ 283.4 مليون دينار، وتبلغ تكاليف الإنتاج 3.9 مليارات دينار مقارنة بـ 3.2 مليارات دينار، علما أن تكاليف الإنتاج شهدت زيادة بنحو 22.6%.