عبدالكريم أحمد



باشرت المحكمة الدستورية صباح امس عرض محاضر انتخابات الدوائر الأولى والثانية والثالثة على الطاعنين وأصحاب الشأن.



وسمحت المحكمة لكل طاعن بالاطلاع على المحاضر التي تم استخراجها أخيرا من صناديقها في الأمانة العامة لمجلس الأمة، كما سمحت لثلاثة فقط من مناديبه بالحضور معه داخل المحكمة، ومنعت إدخال الهواتف المتنقلة.



وحسب القرار السابق للمحكمة، فإن عرض هذه المحاضر سيكون من اليوم حتى التاسع من فبراير الجاري، وللدائرتين الرابعة والخامسة من الثاني عشر إلى السادس عشر منه، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.