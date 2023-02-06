أعلن الدفاع المدني السوري الإثنين، أن عشرات الضحايا والأشخاص عالقون تحت الأنقاض شمال غربي البلاد نتيجة انهيار مبان بسبب زلزال "كهرمان مرعش" العنيف في تركيا والذي تسبب بمقتل أكثر من 25 شخصا في سورية وأكثر من 50 في تركيا على الأقل وفق حصيلة أولية لفرق الإنقاذ السورية والتركية وسط مخاوف من ازدياد كبير في العدد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الإثنين، بانهيار مبنى من 8 طوابق في مدينة حماة جراء الهزات الأرضية التي سببها الزلزال.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير صحة حلب قوله: "وصلت عشر وفيات إلى مشفى الرازي بحلب، وعشرات المصابين جراء الزلزال".

كما نقل التلفزيون التركي مشاهد ركام المباني التي سقطت في أكثر من مدينة بينها "أورفا" المنكوبة.



وكان زلزال شديد بلغت قوته 7.9 درجات قد هز جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان دول الشرق الأوسط وخاصة قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر مما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع و حدوث حالات هلع.



وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.



وقال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة.



وانتشرت فيديوهات للناس في دمشق وكذلك في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين خرجوا إلى الشارع سيرا على الأقدام واستقلوا سياراتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة من الرعب والانهيار.