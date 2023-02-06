أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع سلامة جميع أفراد وفد الجمعية الذي يتواجد في أنطاكيا لتنفيذ مشروع دفء الشتاء للاجئين السوريين في تركيا في رحلة بعطائكم نغيثهم 9.

وقال الشايع: «نحمد الله على سلامة أعضاء وفد رحلة بعطائكم نغيثهم 9، الذين يتواجدون في محافظة هاتاي لتقديم مساعدات دفء الشتاء من الفحم والكسوة والبطانيات والسلال الغذائية لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا ».

وأضاف «أن وفد جمعية الصفا الإنسانية ممثلا عن الشعب الكويتي مستمر في تواجده في أرض الميدان، وسيتم تقديم المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في محافظة هاتاي؛ مبينا أن أعداد المتضررين كبيرة، ومعاناتهم تفاقمت بعد تهدم منازلهم، وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، فهم في أمس الحاجة إلى مد يد العون؛ لتخفيف ألمهم ومعاناتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)».

ودعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى إغاثة إخوانهم المنكوبين جراء هذا الزلزال المدمر ، موضحاً أن المال الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان ما قدمه لآخرته، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.