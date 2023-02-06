برعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، أسدل الستار على بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي والتي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي، حيث حقق البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي لقب وكأس بطولة الموسم لفئة P للزوارق من 19 إلى 25 قدما، كما فاز المتألق خالد فاضل كرم ومساعده عادل شريدة الشريدة بلقب وكأس لفئة P للزوارق من 21 إلى 27 قدما، وبلقب وكأس لفئة N للزوارق من 27 إلى 32 قدما.

وقام راعي البطولة الشيخ فهد الناصر رافقه كل من مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف حامد الهزيم ومدير إدارة التفتيش على الهيئات الرياضية في الهيئة خليفة الطراروة وأمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي وعضو مجلس الإدارة أحمد الخياط بتسليم الكؤوس والميداليات على الفائزين في البطولة.



وأعرب الشمالي عن اعتزازه بما حققته البطولة، مضيفا أن الجولة الخامسة والختامية تزامنت مع احتفالات النادي بالأعياد الوطنية، وان حضور راعي البطولة الشيخ فهد الناصر كان له مردوده المعنوي الكبير على الجميع إلى جانب حضور قيادات الهيئة العامة للرياضة التي تستحق كل الشكر على الدعم المالي الكبير الذي قدمته.