أسامة دياب

على إثر الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية، والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين، وإصابة الكثير من الأشخاص، وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية، عبّر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في تصريح له اليوم، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا هذه الكارثة.

وقدم خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وبين في هذا الإطار بأنه وبأمر من القيادة السياسية بدولة الكويت تم إرسال طائرة خاصة لتتوجه إلى تلك المنطقة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها، مؤكداً بأن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة، وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.