أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، حملة إغاثة عاجلة تسهم باحتواء آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ومناطق الشمال السوري فجر اليوم الاثنين.

وقال المدير العام للهيئة بدر الصميط في تصريح صحافي، إن الهيئة تابعت منذ الصباح الباكر آثار الزلزال العنيف والهزات الأرضية التابعة له التي ضربت بعض المدن والولايات التركية ومناطق الشمال السوري وخلفت خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الهيئة رأت ضرورة الاستجابة العاجلة من منطلق رسالتها الإنسانية ونخوة أهل الكويت لإغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الزلزال مشيرا الى تواصل الهيئة مع الجهات المعنية في تركيا منذ اللحظة الأولى من وقوع الزلزال للوقوف على حجم الاحتياجات الأساسية والضرورية للمنكوبين.

وأشار الصميط إلى أن هذه الكارثة التي تسببت بانهيار آلاف المباني جاءت بالتزامن مع هبوب عاصفة ثلجية وأجواء باردة وصعبة جدا على مختلف أنحاء تركيا ما يزيد من حجم الكارثة والمعاناة مشيرا الى لجوء تركيا إلى رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

ووجه الصميط نداء إنسانيا لأهل الخير والمحسنين من المواطنين والمقيمين في الكويت للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات هذه الكارثة وتكاتف الجهود للعمل على تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى استقبال الهيئة للتبرعات عبر موقعها الإلكتروني https://www.iico.org/ar/category-452/product-135205.html والمقر الرئيسي لها في جنوب السرة وفروعها بالمحافظات