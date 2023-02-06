شكلت جمعية الرحمة العالمية فريقاً تخصصياً طارئاً لإدارة الإغاثة العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب مدن الجنوب التركي والشمال السوري "مناطق اللاجئين والنازحين السوريين"

وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد في تصريح صحافي: إن الفريق الذي تم تشكيله سيعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات الإنسانية الخاصة بالزلزال وتوابعه، للوقوف على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لإغاثة المنكوبين والمشردين.

وأوضح الحداد أن الحملة التي أطلقتها الرحمة العالمية تستهدف تقديم الإغاثة الصحية العاجلة للمصابين، والغذائية للمشردين، تخفيفاً لمعاناتهم وإنقاذاً لأرواحهم.

مضيفاً أن الإحصائيات الأولية المتعلقة بالزلزال، تؤكد وقوع مئات الوفيات، وإصابة الآلاف بينهم العديد من الأطفال والنساء وكبار السن، وانهيار العديد من المنازل، بالإضافة إلى تضرر بعض المستشفيات والمساجد والمدارس.

ودعا الحداد جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل الخير لإخوانهم في سوريا وتركيا، ودعمهم بما يعينهم على أوضاعهم المأساوية، واستشعار عظم الأجر والثواب في إغاثتهم، مبيناً أن الحملة متاحة لجموع المتبرعين على موقع الرحمة العالمية "خير أون لاين" وكذلك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، كما يمكن للمحسنين الكرام التبرع بالاتصال على الخط الساخن للجمعية 1888808 أو بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل الكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل عملهم هذا شفيعاً لهم يوم القيامة وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.