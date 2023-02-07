التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مسقط وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جهتها، قالت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) أن الوزيرين تبادلا خلال لقائهما التشاوري الأحاديث الأخوية والودية واستعرضا مجموعة من مجالات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وأكدا عزمهما على عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق العماني ـ السعودي خلال العام الحالي بعد أن استكمل تشكيل جميع اللجان والفرق المنبثقة عن المجلس والتي ستقوم خلال الفترة القادمة بعقد اجتماعاتها التحضيرية.



وعلى صعيد التطورات الإقليمية والدولية، بحث الوزيران عددا من القضايا والمستجدات وشددا على أهمية استمرار تنسيق المواقف بشأنها والتعاون البناء في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة بكل السبل والوسائل السلمية المتاحة عبر الحوار والتوصل إلى الحلول التوافقية التي تعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام للجميع.



وأكدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وحرص قيادتيهما على دفع وتمكين مسيرة التعاون والشراكة في كل المجالات التي تعود بمزيد من المنافع والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين وعلى المنطقة بأسرها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



في سياق متصل، التقى وزير الخارجية السعودي وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



هذا وأشارت وكالة «واس» إلى أن الأمير فيصل بن فرحان زار المتحف الوطني العماني، وذلك على هامش زيارته الرسمية للسلطنة، واطلع على ما يقدمه المتحف من إبراز للتراث العماني، كما استمع إلى شرح عما يحتويه المتحف من صناعات حرفية وتراث معماري ووثائق ومخطوطات وأدوات ووسائل متصلة بعلوم البحار، وكذلك الملاحة البحرية والأدوات والوسائل الزراعية التقليدية.