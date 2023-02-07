أطلق قطاع الأبحاث بجامعة الكويت إصداره الجديد بعنوان «اختراعات من جامعة الكويت 2023» ويعد أحد الإصدارات الرئيسية التي توثق الابتكارات العلمية والمخرجات البحثية للجامعة.



وأوضحت الجامعة في بيان صحافي أمس الاثنين أن الإصدار يؤسس لقاعدة براءات الاختراع والملكية الفكرية التي يتميز بها البحث العلمي بالجامعة.



وأضافت أن الإصدار الجديد يعد أيضا توثيقا للإنجازات البحثية المتميزة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والتي نالوا بها براءات اختراع مسجلة بجامعة الكويت.



وأشارت إلى أن الإصدار يقدم لمحة مفصلة عن براءات اختراع أعضاء الهيئة الأكاديمية بناء على نشاطهم البحثي، إذ ضم الكتيب الثالث من الإصدار أهم المعلومات حول 12 براءة اختراع تم منحها لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بالإضافة إلى وصف مختصر لكل اختراع مع رقم براءة الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأميركية.



وذكرت أن الإصدار متوافر بالنسخة الإلكترونية فقط على الرابط التالي: (https://ovpr.ku.edu.kw/publications/inventions2023.pdf).