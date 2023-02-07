دعت سفارتنا لدى الأردن رعاياها الموجودين بمحافظات المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية السائدة في الأردن.



وحثت السفارة في بيان صحافي المواطنين الكويتيين على التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى تكون السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط الثلوج وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق الأردنية.



ودعت السفارة المواطنين الكويتيين إلى التواصل المباشر معها عند طلب المساعدة على الخط الساخن رقم 00962793202020.