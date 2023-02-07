قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس باستكمال زياراته لجميع كليات مدينة صباح السالم الجامعية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2022، كما زار الكليات والعمادات النوعية في بقية المواقع الجامعية ورافقه كل من الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري.



من جانبه، استقبل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.عبدالرحمن الرضوان، والعمداء المساعدون وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، مدير جامعة الكويت بالإنابة والأمين العام بالإنابة في بهو كلية الحقوق، مثمنين هذه الزيارة ومباركين له على ثقة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقليده منصب مدير جامعة الكويت بالإنابة.



وشكر د.الدبيس. د.الرضوان على حفاوة الاستقبال مستذكرا خلال حديثه مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية حين كانت قضية التعليم في فترة تأسيس الكويت من أهم القضايا في المجتمع الكويتي، مشيدا بدور الكويت في صناعة التعليم في المنطقة.



وأكد د.الدبيس على أهمية كلية الحقوق، واصفا خريجيها بالجادين والجاهزين لسوق العمل، متمنيا التوفيق والنجاح في هذا الفصل الدراسي الثاني للجميع.



في السياق نفسه، استقبلت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري والعمداء المساعدون وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، مدير جامعة الكويت بالإنابة والأمين العام بالإنابة في بهو الكلية، مثمنين هذه الزيارة التي تهدف للاطلاع وتبادل الأحاديث حول جاهزية الكلية لبدء الفصل الدراسي الثاني.



وذكر د.الدبيس أنه على دراية تامة بوجود التحديات التي قد تعيق بعض الطموحات المتعلقة بالعملية التعليمية، مؤكدا حرص الإدارة الجامعية على تذليل جميع العقبات لسلامة سير العملية التعليمية في جامعة الكويت.



وخلال زيارة عمادة القبول والتسجيل، استقبل القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري ومديرو الإدارات بالعمادة ورؤساء الأقسام والموظفون مدير الجامعة بالإنابة والأمين العام بالإنابة في قاعة الاجتماعات بمبنى العمادة، حيث تم عرض بعض المشاكل التي تواجه الطلبة والطالبات أثناء فترة التسجيل.



من جهته، أكد مدير الجامعة بالإنابة على دور عمادة القبول والتسجيل الأساسي في الجامعة، واصفا إياها بأنها روح جامعة الكويت، مثمنا الجهود المبذولة من قبل إدارات العمادة في تسجيل المواد وتسليم الشهادات للخريجين والكثير من المهام الوظيفية التي يقومون بها على أكمل وجه وبمعايير منضبطة تحت الضغوط الكبيرة التي يواجهونها.



وآخر زيارة في الحرم الجامعي ـ الشويخ كانت لعمادة شؤون الطلبة، حيث استقبل العميد المساعد للخدمات الطلابية د.جاسم الحمدان والعميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر ومديرو الإدارات، مدير الجامعة بالإنابة والأمين العام بالإنابة، مثمنين هذه الزيارة في بداية الفصل الدراسي الثاني والتي لها أثر عميق في رفع المعنويات ومد جسور التواصل بين الإدارة الجامعية ومختلف الكليات والعمادات النوعية.



ورحب مدير الجامعة بالإنابة د.فهد الدبيس بالحضور، وذكر أن من أهم المحاور لدى العمادة هي الموازنة بين الحياة الاجتماعية الجامعية للطلبة مع الحياة الأكاديمية داخل أروقة الجامعة، لافتا إلى أنه يجب أن يعيش الطالب أفضل أيام حياته الاجتماعية في فترة انتسابه بالجامعة، مبينا أن مدينة صباح السالم الجامعية مؤهلة لذلك لما تملكه من خدمات ترفيهية للطلبة من شأنها التنفيس عن الضغوطات التي تواجههم أثناء فترة الامتحانات.



واستكمالا لجولته في الكليات، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي أن مركز العلوم الطبية يحمل أرقى رسالة إنسانية للمجتمع، من خلال مخرجاته المتميزة التي تتضمن صفوة الطلبة المتفوقين في الثانوية إلى جانب الكفاءة العلمية العالية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أهمية مشاركة الكليات الطبية في المشاريع المستقبلية للجامعة ذات الصلة بالحرم الطبي والمستشفى الجامعي وتذليل الصعوبات والعقبات خلال المرحلة القادمة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية في مركز العلوم الطبية بمنطقة الجابرية صحبه فيها أمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري، وكان في استقبالهما القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.أسامة السعيد، والقائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.محمد نظر، والقائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي، والقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.ميثم خاجة، والقائم بأعمال عميد كلية الصحة العامة د.سليمان الخضاري والعمداء المساعدون والمديرون الإداريون.



من جهته، ثمن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.أسامة السعيد زيارة مدير الجامعة بالإنابة والأمين العام بالإنابة للكليات الطبية للاطلاع على الوضع القائم فيما يخص العملية التعليمية، مشيرا إلى أن المركز قام بوضع تصور شامل لتجديد اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة فيما يخص تشغيل المستشفى الجامعي التعليمي.



وخلال زيارته لكلية العمارة في الحرم الجامعي العديلية استقبله القائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب والعمداء المساعدون وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، مثمنين هذه الزيارة التي تهدف للاطلاع وتبادل الأحاديث حول جاهزية الكلية لبدء الفصل الدراسي الثاني.



وفي ختام جولته، زار كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الحرم الجامعي كيفان وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عبدالله عوض العجمي والعمداء المساعدون وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، مثمنين له هذه الزيارة التي تهدف للاطلاع على جاهزية الكلية لبدء الفصل الدراسي الثاني.