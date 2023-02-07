

الدوحة - فريد عبدالباقي



شهدت النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المقامة حاليا في ضيافة جامعة حمد بن خليفة - قطر حتى يوم الجمعة المقبل، انطلاقة قوية مع بداية ضربة البداية لمباريات كرة القدم والكرة الطائرة التي دشنت منافسات هذه النسخة التي تشهد مشاركة 471 لاعبا يمثلون الجامعات والمؤسسات التعليمية وهي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «الكويت»، وجامعة حمد بن خليفة «المستضيف»، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «قطر»، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس «سلطنة عمان»، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية «السعودية»، وأخيرا جامعة الإمارات «الإمارات»، ويتنافسون في 6 لعبات هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل والسباحة وألعاب القوى.



وقد أقيمت 5 مباريات في الجولة الافتتاحية من منافسات كرة القدم، عقب نهاية حفل الافتتاح الرائع الذي أبهر الجميع وحظي بإشادة كبيرة للغاية من كافة الوفود وضيوف الدورة، وجاءت جميع المباريات حافلة بالإثارة والندية بين فرق المجموعتين الأولى والثاني، وأسفرت المباريات الخمس عن تسجيل 20 هدفا بمعدل هدفين في كل مباراة.



حصل فريق جامعة الكويت على النقطة الأولى بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع نظيره جامعة الإمارات في أولى مباريات المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز فريق جامعة جازان السعودي على حساب شقيقه فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنتيجة 5-2 ليتصدر ترتيب المجموعة بعد تعادل فريقي جامعة قطر مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية 1-1.



وفي المجموعة الأولى، فاز فريق جامعة السلطان قابوس حامل لقب النسخة الماضية على فريق جامعة حمد بن خليفة 6-0، وفوز فريق جامعة طيبة السعودية، على جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 3-0.



ويذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، والفائز يتأهل للمباراة النهائية التي ستقام في اليوم الختامي الخميس المقبل لحسم بطل منافسات كرة القدم.



الكرة الطائرة



وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة أقيمت 4 مباريات في اليوم الأول، ضمن مباريات المجموعتين الأولى والثانية.



خسر فريق جامعة الكويت أمام فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنتيجة 3-0.



وفي المجموعة الأولى فاز فريق جامعة قطر على فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية بنتيجة 3-2، كما فاز فريق جامعة الملك خالد على جامعة القصيم بنتيجة 3-0.



منافسات اليوم



وتتواصل المنافسات اليوم الاثنين بإقامة مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمنافسات كرة القدم والكرة الطائرة، وأيضا البادل.. على أن تبدأ منافسات تنس الطاولة بداية من الـ 12:30 ظهرا بإقامة مباريات دور المجموعات، على أن تبدأ مباراتي الدور نصف النهائي عند الـ 2:00 ظهرا.



وفيما تتواصل منافسات السباحة أيضا بإقامة نهائيات سباق 100 متر حرة و50م صدر و100م ظهر و200م صدر، فيما تنطلق منافسات ألعاب القوى على المضمار الخارجي لملعب الإحماء في استاد خليفة الدولي بداية من ال1:45 ظهرا حتى الـ 3:00 عصرا، حيث تقام 5 سباقات هي 100م و200 و400م و800م عدو، وتختتم بسباق التتابع 4×100م.



إقبال كبير



من جانبه، أكد عضو اللجنة الفنية العليا للدورة الكويتي عبدالله المطيري لـ «الأنباء» أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخليجية في الدورة الرياضية التاسعة، دليل واضح على أهمية البطولة وحرص الجميع على إنجاحها.



وقال المطيري: وجود أكثر من 500 طالب، يمثلون 15 جامعة خليجية من دول قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والسعودية، أمر رائع للغاية ونحن سعداء جدا بهذا الحضور المميز.



وأضاف: الهدف من المشاركة ليس الفوز فقط، وإنما هذه الدورة فرصة للالتقاء بين الأشقاء، والاحتكاك فيما بين الطلاب والتعارف لتوطيد أواصر المحبة والاخوة ونتمنى التوفيق للجميع.



وأتم بقوله: المنافسات قوية للغاية في جميع المسابقات التي انطلقت سواء كرة القدم أو الطائرة وأيضا تنس الطاولة والسباحة والدورة تشهد صراع كبير بين جميع الطلاب لتحقيق مراكز متقدمة، ونتمنى أن تخرج الدورة بأفضل شكل إن شاء الله.



تكريم مريم المناعي



هذا، وحرص رئيس الوفد الإداري لجامعة القصيم السعودية على تكريم نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة د.مريم المناعي تعبيرا عن التقدير الكبير لقطر ولجامعة حمد بن خليفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لكل الوفود المشاركة في الدورة الخليجية.



وأهدى رئيس الوفد درع تذكارية لمريم في حضور محمد التويجري الوزير المفوض رئيس قسم التعليم العالي بالأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.



ووجهت مريم الشكر لرئيس الوفد السعودي على اللفتة الجميلة، متمنية التوفيق لكل الطلاب لتحقيق أفضل النتائج والظهور بصورة مميزة خلال الدورة.