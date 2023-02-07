أكد الملحق العسكري الفرنسي العقيد فرانسوا ديكاس أن الكويت تسلمت 28 طائرة كاراكال من اصل 30، لافتا الى أن الطائرتين المتبقيتين تم تعليق تسليمهما للكويت بناء على طلب الجانب الكويتي. وأضاف ديكاس في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم معلمي اللغة الفرنسية، أن مشاريع الصيانة والأمور التقنية لهذه الطائرات مستمر ولم تتوقف، وهناك مباحثات جارية بين الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات والقوة الجوية الكويتية لتحديد مصير آخر طائرتين. وأكد أن استئناف تسليم الطائرات يتوقف على موافقة الجانب الكويتي، مشيرا الى أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر منذ اكثر من 30 عاما. ولفت الى أن تمرين لؤلؤة الغرب المشترك بين قوات البلدين جرى في ديسمبر الماضي وانهم الآن في مرحلة أخذ الدروس من هذا التمرين.