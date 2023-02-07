دارين العلي



أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر استمرار التعاون الثقافي والعلمي والفني بين فرنسا والكويت منذ عام 1969 برغبة مشتركة للحفاظ على العلاقات المتميزة بين البلدين.



وقالت لو فليشر خلال الاستقبال الذي أقيم في السفارة الفرنسية مساء أمس الأول على هامش افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لمدرسي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية «BELC الكويت 2023» والذي يشارك فيه 80 مدرسا من الكويت والامارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر، إن هذه الأنشطة للفريق الفرنسي، ولاسيما السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في الكويت ومركز الأبحاث الفرنسي لشبه الجزيرة العربية في الكويت يساهم بتعزيز جاذبية لغتنا، وجودة جامعاتنا ومراكزنا البحثية، وتعزيز قيمنا، وتكثيف علاقاتنا مع المجتمع الثقافي والعلمي والمجتمع المدني في الكويت.



وأشارت الى انه يتم تدريس اللغة الفرنسية في الكويت منذ عام 1966، وحاليا يقوم ما يقرب من 1000 معلم بتدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات العامة والخاصة.



وأوضحت ان البرنامج التدريبي الاقليمي هو جزء من ديناميكية التعاون الثنائي، ويهدف بعد عامين من الإغلاق الكامل للمدارس في منطقة الخليج الى إعادة إطلاق الشراكات، ولاسيما المشاريع الهيكلية التي تسمح بتنمية التبادلات الثقافية واللغوية في الكويت ومع الدول المجاورة.



وثمنت دور القائمين على إنشاء هذا البرنامج التدريبي الإقليمي، ولاسيما السفارات الفرنسية في المنطقة التي ساهمت، وFrance Education International والمعهد الفرنسي في باريس على ثقتهم ودعمهم القوي، وكذلك جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) على استضافة هذا الحدث في حرمها الجامعي.



تعاون مع «التربية»



بدوره، تحدث وكيل وزارة التربية بالانابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن تعاون وزارة التربية مع الحكومة الفرنسية ممثلة بالسفارة الفرنسية في الكويت، عبر عدة برامج وآخرها الدورة التدريبية التي تستضيفها جامعة الخليج، مشيرا إلى أن «عدد الملتحقين بهذه الدورة المكثفة التي تستمر 5 أيام، من المعلمين الكويتيين أكثر من 40 معلما ومعلمة كويتية، اضافة إلى نحو 40 معلما من دول السعودية وقطر والامارات والبحرين ومصر»، مضيفا أن «دورات مماثلة ستتبعها في المستقبل، وكل ذلك يصب في مجال التعاون مع الحكومة الفرنسية في تعليم اللغة الفرنسية في الكويت».



وأوضح السلطان أن إدخال اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة لايزال قيد البحث، لافتا إلى وجود تجربة سابقة في تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة، لافتا الى وجود دراسات في هذا الخصوص لإعادة تكرار هذه التجربة الا ان ذلك يحتاج إلى تحديث مناهج وتحديث معلمين وتحديث مدارس، آملا أن يتم تطبيق هذه التحديثات في المستقبل القريب.



اتفاقيات تعاون



بدوره، أكد مدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون في مارس الماضي مع وزارة التربية الكويتية لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية والذي يتضمن بدء تدريسها من الصف السابع بدلا من الصف الـ 11. وقال كاتالا إن الاتفاق مع وزارة التربية الكويتية ينص على تحديد من 10 إلى 15 مدرسة على الاقل، لتكون نواة لمشروع التوسع في تدريس اللغة الفرنسية من الصف السابع في هذه المدارس المختارة، والتي سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2023.