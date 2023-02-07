دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع قطاعي شبكات التوزيع وشؤون خدمة العملاء حملة واسعة على عدد من المطاعم في منطقة قبلة في العاصمة.



ورافقت «الأنباء» أفراد الضبطية خلال الحملة، حيث أكد نائب رئيس الفريق أحمد الشمري أن هناك عددا من البلاغات الواردة للوزارة بشأن المخالفات في هذه المنطقة التي تضم تجمعا للمطاعم والمقاهي والمحال التي يرتادها عدد كبير من المرتادين.



وقال الشمري إن الفريق تمكن من ضبط أكثر من تعد على الشبكة عبر تغيير المصهرات لأحجام عالية تزيد من العبء على الشبكة ما استدعى تنفيذ محضري ضبط واثبات حالة وقطع التيار عن تلك المحلات المخالفة.



في سياق متصل، أعلن الشمري أن لجنة التصدي لظاهرة العزاب في السكن الخاص قد بدأت برفع وتيرة قطع التيار الكهربائي عن المساكن المخالفة، معلنا عن حملة موسعة ستنفذ خلال الاسبوع الجاري في محافظة الجهراء لقطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب المخالف للقوانين.



ولفت الشمري إلى ارتفاع نسبة مخالفات سكن العزاب في محافظة الجهراء، حيث تم قطع التيار خلال الأشهر القليلة الماضية عن 100 عقار.



ونبه الشمري جميع ملاك العقارات الى ضرورة إخلاء عقاراتهم من العزاب وازالة المخالفات قبل وصول فرق التفتيش التي لن تتوانى في قطع التيار تحت أي ظرف حتى بوجود عائلات في المبنى نفسه، إذ يقوم البعض بالتحايل على القوانين بتسكين عائلات إلى جانب العزاب.