حمد المرزوق: 101.7% ارتفاعاً بأرباح الربع الرابع نتيجة تضمين أرباح «المتحد - البحرين»

عبد الوهاب الرشود: تحقيق «بيتك» نمواً بالمؤشرات المالية الرئيسية يؤكد قوته ومتانته المالية



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق عن تحقيق «بيتك» لصافي أرباح للمساهمين عن عام 2022 بلغت 357.7 مليون دينار، بنسبة نمو 47%، وذلك مقارنة بالعام السابق 2021، وبلغت ربحية السهم 33.58 فلسا لعام 2022، مقارنة بـ 25.99 فلسا عن عام 2021، بنسبة زيادة 29.2%.



وأوضح المرزوق في بيان صحافي، أن «المتحد - البحرين» ساهم في تلك الأرباح بمبلغ 62.5 مليون دينار، وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي تمثل نتائج مجموعة الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، وذلك ضمن نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم «المتحد - البحريني»، وإدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين في تاريخ 6 أكتوبر 2022.



وأضاف أن فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» بلغت نسبته 101.7%، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، حيث تم تضمين أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلوس إلى 10.7 فلوس، بزيادة نسبتها 38.2%.



وأشار إلى أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» قد أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10% عن عام 2022، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة على هذه التوصية.



وذكر المرزوق أن صافي إيرادات التمويل بلغ 800.5 مليون دينار في 2022، بنسبة نمو 36.7% مقارنة بـ 2021، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل الى 1.07 مليار دينار في 2022 بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بعام 2021، وأيضا بلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو 43.8% مقارنة بـ 2021.



وبلغ رصيد أجمالي الموجودات 37 مليار دينار في 2022، بزيادة قدرها 15.2 مليار دينار، وبنسبة نمو 69.7% عن العام السابق، وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2022 إلى 18.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينار، وبنسبة 65.9% مقارنة مع 2021، كما زادت حسابات المودعين لتبلغ 22.5 مليار دينار، بزيادة 6.6 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.7% عن 2021.



وبلغت حقوق المساهمين 5.4 مليارات دينار لعام 2022، وبنسبة نمو 177.4% عن 2021، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.66% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهو ما يؤكد متانة المركز المالي ل «بيتك».



وأضاف المرزوق أن «بيتك» نجح في 2022 بمواصلة نهجه المستدام في تحقيق الأرباح والنمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية، لافتا الى تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، كما نجح «بيتك» في الحفاظ على معدلات جيدة للتكلفة إلى الإيراد، ما يؤكد مرونة نموذج الأعمال ونجاح استراتيجيته وخططه.



وأوضح أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله، منوها بالأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي المحفظة التمويلية وفي ودائع العملاء.



وقال إن عام 2022 شهد اكتمال صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، ونجاح مشروع استراتيجي واعد، ما يمثل مرحلة تاريخية ومحورية في مسيرة «بيتك»، ليجعل الاستحواذ من «بيتك» أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، وترتفع قيمته السوقية حاليا الى اكثر من 11 مليار دينار.



ولفت المرزوق إلى أن «بيتك» يواصل تميزه في توفير حلول مالية ضمن أعلى معايير الجودة، مع المضي قدما في تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا بما يعزز مكانة «بيتك» الرائدة، وينقل تجربة العميل إلى مستويات جديدة.



وأضاف أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، ومن أوائل المنضمين إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، ومن أوائل البنوك التي أطلقت خدمة Apple Pay للعملاء، وانفرد بطرح باقة متنوعة من الحلول المصرفية الرقمية، وتعاون مع شركات رائدة لتطبيق تكنولوجيا أتمته العمليات الروبوتية، إلى جانب العديد من المبادرات الرقمية المختلفة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود، إن تحقيق «بيتك» معدلات نمو في المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد قوة الأداء والمتانة المالية ويعبر عن الأداء المتوازن والنمو المستدام في جميع بنود الميزانية الرئيسية.



وأضاف أن «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين وتحسين جودة الأصول، مع التأكيد على تعزيز التناغم بين بنوك ووحدات المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا والسعودية، مع ترتيب الدخول إلى بلدان وأسواق جديدة مثل بريطانيا ومصر في ظل نجاح استكمال استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق القدرة على التنافس وتعظيم عوائد المساهمين والعملاء.



وذكر الرشود أن «بيتك» عزز تركيزه خلال عام 2022 على مواصلة تطوير المواهب واستثمار المعرفة، مشيرا إلى إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية للموظفين وفق معايير عالمية، مبينا ان فكرة الأكاديمية تنسجم مع توجه «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ «بيتك».



ونوه بالنجاح الذي يحققه «بيتك» في استراتيجية استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، مبينا أن لدى «بيتك» أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص، وأن نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة بلغت نحو 100% خلال السنوات الأخيرة. وأكد الرشود أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في استراتيجية الاستدامة، مبينا انه أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، لافتا إلى أن «بيتك» يراعي في أعماله المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويواصل دعم جهود الاستدامة عبر المساهمة الفاعلة في إصدار «الصكوك الخضراء»، وتنفيذ مبادرات مستدامة ضمن إطار حملة «Keep it green».



وذكر الرشود أن «بيتك» حصد 23 جائزة مصرفية مرموقة من جهات عالمية، من أبرزها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، مبينا أن الجوائز جاءت تقديرا للإنجازات المتميزة التي يحققها «بيتك» في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تميز منتجاته وخدماته المبتكرة وتوجهاته الرقمية ومكانته الرائدة وموثوقيته ومتانة مركزه المالي وقوة علامته التجارية.



دعم الشركات الصغيرة



أكد حمد المرزوق أن «بيتك» يواصل جهوده في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة ومن أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خلال الفترة المقبلة، وكذلك ضمن إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.



ريادة بالمسؤولية الاجتماعية



أعرب المرزوق عن فخره بأن «بيتك» يتميز بسجل حافل في المبادرات المجتمعية، حيث قدم مساهمات متنوعة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادث الحريق بسوق المباركية، تشمل تطوير السوق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 8 ملايين دينار، وأشار إلى أن «بيتك» أطلق مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار يستفيد منه نحو 10 آلاف مدين متعثر، وساهم في دعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمبادراتها الاجتماعية والإغاثية داخل الكويت وخارجها، بقيمة إجمالية بلغت خلال 2022 حوالي 4.5 ملايين دينار.



32 % نمو الحلول المالية الرقمية



أوضح عبدالوهاب الرشود أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في استراتيجية التحول الرقمي، وحصل على تصنيف رائد السوق في الحلول الرقمية من مجموعة يوروموني العالمية، وأشار إلى أن معدل الزيادة السنوية في حجم استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» عبر KFHonline يفوق 32%، ما يؤكد كفاءة الخدمات وجودتها، سواء تلك التي تقدم عبر الموبايل أو القنوات الأخرى، مبينا أن موقع KFHonline يوفر أكثر من 150 خدمة، كما تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة أخرى.



13 مليار دولار تداولات الصكوك



قال الرشود إن مجموعة الخزانة واصلت أنشطتها الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، وتجاوزت تداولاتها في سوق الصكوك 13 مليار دولار خلال العام، كما حافظت مجموعة الخزانة على مكانتها الرائدة في صناعة السوق الأولي للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM).



وأضاف أن «بيتك» حصل على المركز الأول كمتداول رئيسي للمرة السادسة والمركز الأول كمتداول ثانوي للعام الثاني على التوالي من بين العديد من البنوك الدولية والإقليمية.