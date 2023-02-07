عاطف رمضان



ثمّن وزير شؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان عمار العجمي الدور الكبير لمجلس الوزراء على ما تم إقراره لقسائم 3 مناطق «الصباحية وأبو حليفة وخيطان الجنوبي» وإجراءات التصرف بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة، مثمنا كذلك جهود مجلس الوزراء في الحرص على إقرار كل ما يصب في مصلحة المواطنين.



وكان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.ناصر خريبط أعلن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الثمن الرمزي لقسائم 3 مناطق «الصباحية، أبوحليفة، خيطان الجنوبي» وإجراءات أخرى بشأن التصرف بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من استلام القسيمة.



وأشار خريبط في تصريح صحافي الى أنه «وبناء على موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبوحليفة، خيطان الجنوبي قطعتي (1،2)، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار، فإنه جرى استثناء المستفيدين وتعديل الآلية».



وأوضح ان مجلس الوزراء أحيط علما بطلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة فعليا بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبو حليفة، خيطان الجنوبي قطعتي 1، 2، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار.