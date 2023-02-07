أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن فخره واعتزازه بتحقيق العقيد الركن بحري م. يوسف الشطي رقما قياسيا عالميا جديدا باسم الكويت.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش عقب استقبال الشيخ طلال الخالد العقيد الشطي بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.



وقال الشيخ طلال الخالد وفق البيان إن هذا الإنجاز الرياضي يعكس ما يتمتع به شباب الكويت من عزيمة وتحد وإصرار على تحقيق الانتصارات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدا دعمه المستمر ومساندته الدائمة لأبنائه الرياضيين من منتسبي القوات المسلحة في مختلف الأنشطة والفعاليات.



ودعا أبطال الكويت إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات الرياضية ورفع راية الوطن عالية خفاقة في جميع المناسبات والمحافل الدولية.