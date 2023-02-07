قال النائب عادل الدمخي ان هناك معلومات وصلت لنا بأن الشركة الفرنسية أقرت بوجود خلل مصنعي بمحركات طائرات الكاراكال وأوصت بتبديلها بعد ان أجرت فحصا للمحركات بشأن الحادث الأخير في الكويت.



وأعلن الدمخي عن توجيهه سؤالا إلى وزير الدفاع بشأن صحة تلك المعلومات وتزويده بنتائج وتقرير الفحص الذي أجرته الشركة الفرنسية بعد حادث الكاراكال الأخير، وكذلك تقرير الشركة الفني؟ وبتقرير آمر القوة الجوية المبني على تقرير الشركة؟.



ووجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الدفاع، طالب فيه بتزويده بالآتي:



1- ما نتائج وتقرير الفحص الذي أجرته الشركة الفرنسية بعد حادث الكاراكال الأخير بالكويت؟ وهل صحيح أن الشركة أقرت بوجود خلل مصنعي بمحركات طائرات الكاراكال وأوصت بتبديلها؟



2- تزويدي بتقرير الشركة الفني؟ وبتقرير آمر القوة الجوية المبني على تقرير الشركة؟