

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 4.250%.

وكان بنك الكويت المركزي قد خصص إصدارين لسندات البنك والتورق المقابل منذ بداية العام الحالي، حيث طرح الإصدار الأول في 3 يناير الماضي بقيمة 240 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد بلغ 4.250%، فيما طرح الإصدار الثاني في 24 يناير بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر بمعدل عائد بلغ 4.125%.

ليبلغ بذلك إجمالي إصدارات البنك للسندات والتورق المقابل منذ بداية العام الحالي نحو 600 مليون دينار، وذلك في صورة 3 إصدارات.

جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي يطرح السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة وسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.