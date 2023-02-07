

تحتفل شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، بموسم الأعياد في فبراير من هذا العام بطريقة تتسم بالإبداع والأناقة من خلال تقديم عروض استثنائية خاصة لا تقبل المنافسة لجمهور عشاقها على بعض أشهر موديلات نيسان، بما في ذلك نيسان باترول ونيسمو وسوبر سفاري ونيسان باثفايندر ونيسان إكس تيرا. كما توفر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين لعملائها مع هذه الباقات الاستثنائية راحة البال وضمان الجودة.



ويمكن لعشاق نيسان الاستفادة من الحزمة الثلاثية الرائعة المتوافرة في نيسان باترول، الرفيق المثالي في الصحراء، والذي يمنح سائقيه أداء عاليا على الطرقات، كما يوفر لهم أقصى سرعة وقوة لا مثيل لها، وتأتي باترول مع حزمة استثنائية تشمل استردادا نقديا مذهلا بقيمة 500 دينار، إلى جانب كفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة مجانية لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتحمل باقة نيسمو مزايا إضافية تتضمن تأمينا شاملا لمدة عامين، والتظليل للنوافذ والحماية الكاملة لهيكل السيارة. وتعد نيسمو، وهي خلاصة إبداع نخبة المهندسين وأقسى اختبارات السرعة والأداء على المضمار، رمزا للهيبة والاحترام، ومصدر اعتزاز لمالكيها. وبفضل مزايا الخدمة المجانية لمدة 5 سنوات، والكفالة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، ستكون نيسمو رفيقة دربك المثالية في كل خطوة على الطريق.



وتأتي سوبر سفاري متجاوزة كل توقعات سائقي سيارات الدفع الرباعي بتصميماتها الداخلية الغنية بالتجهيزات. ويمكن للعملاء امتلاكها من خلال هذا العرض مصحوبة بباقة المزايا الـ 5 الثلاثية والمعززة بتأمين الطرف الثالث وتسجيل السيارة لدى المرور مجانا. وتأتي باثفايندر معززة بالباقة نفسها أيضا، باستثناء أن الخدمة المجانية مدتها 3 سنوات. وقد تمت إعادة ابتكار باثفايندر الجديدة كليا من الألف إلى الياء لإتاحة أقصى قدر لك من التمتع في القيادة والترفيه خارج المنزل بصحبة العائلة وأنت أكثر اتصالا وراحة من أي وقت مضى.



وفي الوقت نفسه، تتوافر ضمن عرض هذا الموسم نيسان إكس- تيرا X-Terra، وهي سيارة عائلية شهيرة، لطالما غيرت قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالنزهات العائلية، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة المجانية لمدة عامين، والكفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تأمين الطرف الثالث وتسجيل السيارة لدى المرور مجانا. وتقدم هذه السيارة الأنيقة والواسعة مزيجا ناجحا من الهندسة القوية والتكنولوجيا المتقدمة، المصممة لتأخذك في مغامرات جديدة.



وتدعو نيسان البابطين العملاء الى زيارة معارضها الموجودة في الري والأحمدي والجهراء لاغتنام الفرصة لتجربة الميزات الديناميكية جنبا إلى جنب مع صفقات راحة البال التي تأتي مع الموديلات المختلفة.