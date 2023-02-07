

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء العملاء الفائزين في السحب الشهري الأول لحساب «الدروازة» الجديد، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يناير، حيث تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح فواز إبراهيم سالم العبيدلي مبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى 10 رابحين لكل منهم مبلغ 1000 دينار، وهم: طلال مبارك سعود الحجرف، نواف بريك سليمان العتيبي، ياسر عبدالرحمن صالح العتيبي، سعد صالح زايد العجمي، راشد كامل سويلم الظفيري، حمد مهدي علي العجمي، بدر حسن بدر الحجرف، عبدالستار عبدالمجيد عبدالمجيد، علي حسين حسن محمد، مطره سهل سمير.



وفي كلمة من مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قال: يسرنا أن نتوجه بخالص التهنئة لعملاء حساب الدروازة المميزين، الذين حالفهم الحظ ليكونوا أول الرابحين فيه منذ انطلاقه، متمنين لكل من يملك حساب الدروازة في KIB حظا أسعد في السحوبات الشهرية القادمة، فلعل ما نطمح إليه هو إرضاء عملائنا وكسب ثقتهم، من خلال إطلاق منتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجاتهم، بمزايا فريدة من نوعها وتمنحهم القيمة المضافة التي تلاقي تطلعاتهم، وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر والاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.



وأشار الى أن حساب «الدروازة» وهو أحدث حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، طرحه KIB ضمن منتجاته المصرفية للأفراد، وهو الأقوى من نوعه لتميزه بتوزيع عائد سنوي كل شهر بنسبة متوقعة لغاية 2%، والتي يحصل العميل عليها لأول 3 أشهر من فتح الحساب، ومن ثم يحصل على 1% بعد ذلك، علما أن العوائد المتوقعة تودع تلقائيا في حساب العميل خلال أول يوم من بداية كل شهر.