عبدالله الحميضي: استطعنا تحقيق نتائج جيدة واستقطاب عدد كبير من العملاء.. رغم التحديات



أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 10.37 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم الواحد 20 فلسا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 13.27 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 161.1 مليون دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مجموع أصولها بلغ 286.02 مليون دينار، وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 16% أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 16 فلسا للسهم عن العام 2022.



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2022، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الحميضي ان «التسهيلات» استطاعت تحقيق نتائج جيدة على الرغم من التحديات، بدعم من وجهود العاملين فيها وقد كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية.



وأضاف ان الشركة نجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها بتقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.



وفي نهاية حديثه، وجه الحميضي الشكر إلى جميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما وجه تقديره وامتنانه لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق تلك النتائج.



جدير بالذكر أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 45 عاما.



وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات.

وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.