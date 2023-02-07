

مبارك الخالدي



تعود منافسات دوري زين للدرجة الأولى مساء اليوم مع انطلاق الجولة العاشرة من المسابقة التي توقفت منذ 22 ديسمبر الماضي بسبب بطولة خليجي 25، وذلك بإقامة مباراتين حيث يسعى فريق الشباب المتصدر بـ 17 نقطة للتخلص من فريق خيطان صاحب المركز الثالث بـ 10 نقاط عندما يلتقيان على ستاد علي صباح السالم.



وفي اللقاء الآخر الذي يجري على ستاد مبارك العيار يلتقي الصليبخات برصيد 5 نقاط مع برقان بنقطتين وتقام المواجهتان في تمام الساعة الـ 4.40. ويغيب عن منافسات الجولة الوصيف فريق اليرموك بـ 15 نقطة بداعي الراحة.



وتحظى المواجهة الأولى بين الشباب وخيطان بأهمية خاصة، لاسيما لأبناء الأحمدي الذين يحدوهم الأمل في تحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع الوصيف، وفي المقابل يأمل خيطان مواصلة عروضه الإيجابية في الأسابيع الأخيرة بقيادة المدرب الوطني إبراهيم عبيد والاقتراب من خط المنافسة.