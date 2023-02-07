

يحيى حميدان



يضع الجهازان الاداري والفني لفريق الكرة بنادي برقان اللمسات الأخيرة قبل الاعلان عن ضم محترف أجنبي جديد في مركز الهجوم ليعوض شطب البرازيلي تايلون نيكولاس للإصابة وحاجته لاجراء عملية جراحية في الترقوة.



وتسمح قوانين الكرة بتبديل أحد المحترفين الأجانب عقب إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في حال تعرضه لإصابة بليغة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة. هذا، وأكد مساعد مدرب برقان نواف زياد أن لقاء اليوم امام الصليبخات ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» للدرجة الأولى سيكون في غاية الصعوبة «اذا لم نقدم الأداء المنتظر منا». وأضاف زياد لـ «الأنباء» أن جميع مباريات «الذهبي» ستكون أشبه بـ «النهائيات» وذلك لعدم وجود مجال للتعثر وأيضا لدخول جميع الفرق في المنافسة بعد الوصول لمنتصف المسابقة وهناك قسمان متبقيان بإمكان كل فريق تحسين مركزه فيهما اذا حقق النتائج الإيجابية. هذا، ويفتقد برقان في مباراة اليوم جهود الأردني حمزة الصيفي وفرحان سعد بداعي الإيقاف.