

يحيى حميدان



اعتبر عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان «النقطة مُرة» من ملعب الجهراء بعد التعادل بهدف لمثله في ختام الجولة 12 من دوري «زين» الممتاز. وأضاف دابس، في حديث خاص مع «الأنباء»: طموح «العنيد» كان الحصول على النقاط الـ 3 لكن التعادل ليس سيئا كون ان تفادي الهزيمة في الجولات الأخيرة يعد إيجابيا بالنسبة لنا.



وأشار إلى أن أرضية الملعب السيئة لم تساعد التضامن على تقديم مستواه المعهود، وكنا نتمنى نقل المباراة إلى ملعب آخر. وبين دابس أن لاعبي «العنيد» حصلوا على راحة من التدريبات أمس، على أن يعاودوا تدريباتهم ابتداء من اليوم للقاء العربي الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 13 من «دوري الأضواء».



وأوضح أن التضامن جاهز لمواجهة «الأخضر» وأن اللاعبين على قدر المسؤولية لتحقيق نتيجة إيجابية. وذكر أن صفوف التضامن ستشهد غياب المدافع فيصل سعيد لتراكم الإنذارات (3 بطاقات صفراء)، فيما بقية العناصر في أتم الجاهزية.