

يسعى الهلال السعودي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الثأر من فلامنغو البرازيلي وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد محاولتين فاشلتين عامي 2019 و2021، عندما يلتقي منافسه في مدينة طنجة المغربية اليوم.

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3 بعد أن تقدم عليه بهدف سالم الدوسري قبل أن يتلقى ثلاثية في الشوط الثاني، وعام 2021 في الإمارات أمام تشلسي 0-1 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان الهلال في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي عندما تقدم عليه الوداد البيضاوي المضيف بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنو التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء، ليفرض وقتا إضافيا حسمه «الزعيم» بركلات الترجيح 5-3.



وسبق لفريقين آسيويين ان بلغا نهائي هذه البطولة وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي وخسر كلاهما أمام ريال مدريد الإسباني في 2016 و2018 تواليا.

ولن يستطيع مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز الاعتماد على عنصرين مؤثرين في الفريق هما لاعبا الوسط البيروفي اندري كاريو بداعي الإصابة وكنو لطرده أمام الوداد، في حين تشير التوقعات الى إمكانية حلول الشاب مصعب الجوير ابن التاسعة عشرة والكولومبي غوستافو كويار بدل الغائبين.

واعترف دياس بصعوبة مهمة فريقه في مواجهة فلامنغو بقوله «يملك فلامنغو هجوما قويا والمباراة ستكون صعبة، لكن أعدكم بتقديم مباراة كبيرة. نعلم أن فلامنغو لديه ميزة خوض البطولة من نصف النهائي مباشرة، لكن نحن سنقدم أقصى ما لدينا».

أما فلامنغو فيسعى إلى أن يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر أربع نسخ بعد خسارته أمام ليفربول 0-1 بعد التمديد في 2019 وسقوط بالميراس أمام تشلسي 1-2 بعد التمديد في النسخة الأخيرة، علما بأن آخر فريق من أميركا الجنوبية أحرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت تتويج أنديتها تسع مرات تواليا.