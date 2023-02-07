

مفرح الشمري



استضافت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية المخرج القدير عبدالله عبدالرسول للحديث عن تجربة الورش المسرحية للمواهب والهواة. والكاتب والمخرج والباحث القدير د.سامح مهران، حول تجربة أكاديميات المسرح في العالم العربي.



وفي هذا الجانب تحدث المخرج عبدالله عبدالرسول عن محور الورش المسرحية للمواهب والهواة حيث أكد ان الورش المسرحية نموذج وأسلوب لرؤية متقدمة على مستوى العمل المسرحي، وتصاحب هذه الورش تجارب تحظى بالجدية والاشتغال على عناصر المسرح المختلفة، فهي معمل تصنيع كوادر مسرحية بشرية، إذ يجتمع عدد من محبي المسرح في كيان يشبه المختبر، لتوجيه الطاقات الكامنة والمواهب وتحويلها إلى المسار الصحيح، ومن ثم إلى خشبة المسرح لإنتاج تجارب مسرحية.



وأضاف أن الورش وسيلة من وسائل المسرح المعاصر والتجديد لتأهيل كوادر مسرحية تعمل بحماس جماعي للاشتغال على كل ما له علاقة بالمسرح، وان جدية الشباب الهواة للمشاركة في الورش المسرحية لها أسبابها، كون الفترة المخصصة للورش محددة ومركزة على التدريب في أحد عناصر المسرح.



وأفاد عبدالرسول بأنه كما يعد الاشتراك في الورش المسرحية بالنسبة للكثيرين، خروجا على المألوف، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مسرحي جماعي، ينتظم في برامج التدريب النظرية والتطبيقية وتقديم المشاريع المسرحية الخاصة بالهواة، وهذا يجعله يشعر بنشوة تطوير قدراته المسرحية وتحقيق الشغف الذي بداخله، مؤكدا ان الورش المسرحية، هي الراصد والباحث عن المواهب، وتعمل على صقلها ومنحها تأشيرة الدخول إلى عالم المسرح، كما أن هذه الورش، ليس بإمكانها منفردة أن تصنع ممثلا أو مخرجا أو مؤلفا، بل هي تضع قدم الموهوب على أول الطريق.