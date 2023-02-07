حسين دشتي مخرج واعٍ متمكن من أدواته وفكره جديد

أستمتع عندما أقف أمام فنان لديه إمكانات تمثيلية عالية



عبدالحميد الخطيب



تحدث النجم الشاب علي الحسيني لـ «الأنباء» عن مشاركته في خماسية «حد فاصل» ضمن مسلسل «منطقة آمنة»، كتابة محمد حسن أحمد وإخراج حسين دشتي، والذي انطلق عرضه على «MBC1» ومنصة «شاهد»، وتشاركه البطولة الفنانة شوق الهادي، وعدد آخر من الفنانين، وقال: «منطقة آمنة» بشكل عام رائع، وفيه «ثيمة» تجمع كل الخماسيات وهي «الانفصال»، قد يكون انفصالا روحيا أو نفسيا أو اجتماعيا، أو غيرها من المشكلات التي تلامس حياة الناس.



وتابع الحسيني: كل خماسية تسلط الضوء على موضوع مختلف والأسباب التي تجعل البيت هشا «اي شيء يخترقه»، مضيفا: العمل مكتوب بطريقة متميزة، ويتصدى لإخراجه حسين دشتي وهو مخرج واع، متمكن من أدواته، يحمل طموح الشباب، فكره جديد، لديه شغف بالفن، وكل خماسية أعطاها حقها في الرؤية الإخراجية.



وحول تعاونه مع الفنانة شوق الهادي في الخماسية، وهل سيشكل معها «دويتو فنيا» بعد نجاح ثنائيتهما من قبل في مسلسل «نبض مؤقت» الذي عرض رمضان 2021 وحصد نسب متابعة عالية، رد الحسيني: أستمتع عندما أقف أمام فنان لديه إمكانات تمثيلية عالية، فنان حقيقي يعطي من قلبه، فهذا بالتأكيد سيخلق حالة من التركيز في الأداء ليكون مقنعا وسيصدقنا الجمهور اكثر، مستدركا: لقائي بشوق في «حد فاصل» لم يكن مرتبا له أو هو امتداد لعمل سابق، لقد تم ترشيحنا معا لبطولة الخماسية، وقد تجمعنا أعمال أخرى مستقبلا، وارى انه كلما تعددت تجارب الممثل اصبح صاحب خبرة اكبر.



وبسؤاله عن فكرة الخماسيات ومدى تأثيرها على الجمهور، أجاب: أنا مع هذه الفكرة تماما، فدائرة الثلاثين حلقة وضعت المؤلفين والمنتجين في مأزق، فالكاتب يكون مضطرا لمط وتطويل الاحداث حتى يصل الى الحلقة الثلاثين، بعكس الاعمال القصيرة التي تتميز بكثافة الأحداث في الحلقة الواحدة وكأننا نشاهد فيلما سينمائيا. وأكمل: اليوم لا نستطيع ان نتدخل في ذائقة الجمهور، لكن أتوقع أن الجميع سيحب القصص التي يتم تقديمها في «منطقة آمنة»، فكل حكاية لها «جوها» وتعتبر فيلما بحد ذاتها، وأتمنى أن تنال خماسية «حد فاصل» إعجاب كل من يشاهدها.