حطمت نجمة البوب بيونسيه الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز غرامي بحصولها على عدد من هذه الجوائز فاق ما فازت به أي فنانة أخرى لكنها لم تنل مرة أخرى جائزة ألبوم العام التي فاز بها المغني البريطاني هاري ستايلز.



وأضافت بيونسيه الأحد أربع جوائز غرامي إلى مجموعتها ليصل إجمالي عدد الجوائز التي نالتها خلال مسيرتها إلى 32 متفوقة على المايسترو الراحل جورج سولتي. وتم ترشيحها لتسع جوائز هذا العام. وعلى الرغم من نجاحها على مر السنين، لم تفز مغنية (بريك ماي سول) أو «حطم روحي» البالغة من العمر 41 عاما مطلقا بجائزة أفضل ألبوم في أي من ترشيحاتها الأربعة لهذه الفئة.



وصعدت بيونسيه إلى خشبة المسرح وحطمت الرقم القياسي الخاص بجوائز غرامي حين حصلت على جائزة أفضل ألبوم راقص/إلكتروني عن (رينيسانس) أو «عصر النهضة».