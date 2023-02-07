

قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمباراة النهائية على كأس سموه التي جمعت فريقي العربي والسالمية في وقت سابق من اليوم الإثنين تجسد اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضيين الكويتيين.



وأضاف المطيري، في تصريح صحافي، أن الأسرة الرياضية الكويتية تشرفت برعاية وحضور سمو ولي العهد المباراة النهائية التي انتهت بفوز النادي العربي بلقب البطولة الغالية موسم 2022-2023، معتبرا أن رعاية سموه لمثل هذه المناسبات الرياضية تجسد اهتمام القيادة السياسية بالرياضيين وتشجيعهم بما يحفزهم على مواصلة مسيرة العمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالرياضة الكويتية بجميع أنواعها ومجالاتها.



وأوضح أن دعم الشباب في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي وتشجيع تميزهم يأتي على رأس أولويات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من خلال تطبيق استراتيجية متكاملة من قبل الهيئة العامة للرياضة بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة الكويتية بمختلف الألعاب وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأشاد المطيري بتنظيم اتحاد كرة القدم برئاسة عبدالله الشاهين للمباراة النهائية، مهنئا فريق العربي على حصوله على كأس سمو ولي العهد وكذلك فريق السالمية الذي حاز المركز الثاني وفريقي القادسية والساحل حصولهما على المركز الثالث مناصفة، فضلا عن تشرف الفرق الأربعة بالسلام على سموه.